В Мережі шириться інформація про українські танки, що рвуться в бік Росії

20:35, 13 серпня 2014
Політика
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В соцмережах шириться інформація про українські танки, що рвуться в бік Росії. Офіційного підтвердження такій інформації немає.

Ця новина з’явилася одразу після повідомлень, що так званий гуманітарний конвой збирається в’їхати в Україну з боку прикордонного пункту Ізварине, передає ТСН.

Нагадаємо, за останню добу у зоні антитерористичної операції на Сході України загинуло 23 людини, поранені – більше 60. 

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