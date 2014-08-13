В Мережі шириться інформація про українські танки, що рвуться в бік Росії
20:35, 13 серпня 2014Політика
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В соцмережах шириться інформація про українські танки, що рвуться в бік Росії. Офіційного підтвердження такій інформації немає.
В Мережі шириться інформація про українські танки, що рвуться до Росії
Ця новина з’явилася одразу після повідомлень, що так званий гуманітарний конвой збирається в’їхати в Україну з боку прикордонного пункту Ізварине, передає ТСН.
Нагадаємо, за останню добу у зоні антитерористичної операції на Сході України загинуло 23 людини, поранені – більше 60.
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