Проти екс-міністра оборони Єжеля порушили кримінальну справу через знищення тилу армії

Про це повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема. За його словами, це відбулося у рамках розслідування кримінальних проваджень щодо знищення тилового забезпечення української армії, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми висунули підозру кілька днів тому колишньому міністру оборони Єжелю. Кваліфікація починається з 401 статті (невиконання наказу) і закінчується статтею 403. Це голова Кримінального кодексу, що регламентує військові злочини, залучення до відповідальності осіб, які вчинили військові злочини. Там ціла низка статей, за яким ми відкрили кримінальні провадження», – зазначив генпрокурор.

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Ярема наголосив, що йдеться про період з 2005 до 2013 року. Він каже, що відкрито понад 50 кримінальних проваджень.

«Ми зараз порушили кримінальні провадження за фактами доведення української армії до того стану, в якому вона перебуває зараз. Це ще 2008, 2005 роки, коли були знищені, фактично, тилові підрозділи, коли в Грузії продавали наші системи протиповітряної оборони «Бук» і кошти не надходили в державний бюджет», – каже Ярема.

Рашіше Головне управління нагляду за додержанням законів у військовій сфері також відкрило кримінальне провадження щодо того, що Міноборони за вказівкою колишнього міністра Михайла Єжеля відшкодувало за фіктивними угодами 40 мільйонів гривень комерсантам на комунальні потреби. Йдеться про те, що комерційні структури користувалися водою, електроенергією, приміщеннями Збройних сил і при цьому отримували компенсацію.