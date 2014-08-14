Шендерович: Росія повністю залежить від розумового стану однієї людини

Про це сказав в інтерв'ю журналу "Новое время" російський письменник і сценарист Віктор Шендерович.

"За півтора десятка років населення деградувало. І боюся, що головою вже не зрозуміє того, що відбувається. Велика частина людей в країні бачить світ через екран телевізора, і досить прикрим чином. Це ефект замкнутої фортеці, великої Росії як загадкового хранителя духовності і порядку. А на задньому фоні ТБ-картинки - навыжена цивілізація, що зійшла з коліс. Так це бачать глядачі державних каналів", - говорить Шендерович.

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На його думку, немає нічого дивного у тому, що долі пострадянських країн виявилися настільки різними, адже Радянський Союз силоміць об'єднував в собі представників принципово різних цивілізацій. Росія від України відрізняється в першу чергу тим, що "російську свідомість найсильнішим чином отруєно месіанською імперською ідеєю".