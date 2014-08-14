Турчинов закрив ранкове засідання ВР

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що о 16.00 розпочнеться вечірнє засідання.Читайте такожДепутати поки не домовилися щодо змін до виборчого законодавства — Турчинов

Нагадаємо, Верховна Рада України Рада ухвалила закон про реформу управління ГТС та закон про санкції.

Окрім того, парламент ухвалил в першому читанні законопроект про очищення влади (№ 4359а).