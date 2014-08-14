Рада ухвалила в першому читанні законопроект про люстрацію
14:02, 14 серпня 2014Політика
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про очищення влади (№ 4359а).
За законопроект проголосували 5 нардепів від ПР / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 народних депутата із 299 зареєстрованих у сесійній залі.
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При цьому від Партії регіонів «за» проголосували п’ять народних депутатів, від групи “За мир та стабільність” - 0.
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