Рада ухвалила в першому читанні законопроект про люстрацію

14:02, 14 серпня 2014
Політика
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про очищення влади (№ 4359а).

Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 народних депутата із 299 зареєстрованих у сесійній залі.

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При цьому від Партії регіонів «за» проголосували п’ять народних депутатів, від групи “За мир та стабільність” - 0.

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