Хакери зламали пошту Медведєва

«Офіційна позиція команди - твіттер [зламали] не ми. Неофіційна - ну, можливо». Ну, напевно, будуть думати на нас. Так як нам в руки зовсім випадково потрапили кілька його (Медведєва) поштових скриньок і вміст трьох айфонів», - заявив «Газете.Ru» представник даного блогу, автори якого називають себе групою «Анонімний інтернаціонал».

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У липні Роскомнагляд заблокував анонімний блог «Шалтай Болтай», у якому було опубліковано листування російських високопоставлених політиків і чиновників.

Вранці в четвер твіттер Медведєва був зламаний. У мікроблозі, зокрема, говорилося про те, що прем'єр прийняв рішення піти у відставку.