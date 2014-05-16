У Росії найближчим часом можуть заблокувати Twitter

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) найближчим часом може заблокувати міжнародний сервіс мікроблогів Twitter.

Про це в інтерв'ю російському виданню «Известия» повідомив заступник керівника Роскомнагляду Максим Ксєнзов.

За його словами, основною причиною блокування Twitter є відмова керівництва інтернет-ресурсу виконувати вимоги російських чиновників і видаляти «незаконні» твіти користувачів.

З технічної сторони, Twitter може бути заблокований через те, що в Росії немає можливості під час роботи з захищеним протоколом https, який використовується сервісом, блокувати окремий запис користувача.

«Таким чином, блокування одного-єдиного протизаконного «твіту» автоматично призводить до того, що без доступу до ресурсу залишається вся його аудиторія», - зазначив Ксєнзов.

На думку чиновника, міжнародний сервіс мікроблогів несе «серйозну соціальну загрозу» для російських громадян. При цьому регулювання інтернету Ксєнзов називає «охоронними заходами» і відзначає необхідність створення в РФ «власного мережевого світу».

При цьому Ксєнзов додав, що з 1 серпня в Росії почне діяти закон, згідно з яким блогери, інтернет-публікації яких читають понад 3 тис. користувачів на добу, зобов'язані зареєструватися в Роскомнагляді.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Рада федерації РФ запропонувала створити на території Росії власний Інтернет і назвати його «Чебурашка». Раніше президент РФ Володимир Путін попередив росіян, що всесвітня мережа Інтернет є спецпроектом ЦРУ, і зазначив, що сервери,які знаходяться в інших країнах, необхідно переносити на територію Росії, щоб інформація не оброблялася за кордоном.

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Довідка УНІАН. Twitter - сервіс для публічного обміну короткими (до 140 символів) повідомленнями. Система Twitter була створена Джеком Дорсі в 2006 році. Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Франциско (Каліфорнія, США).

Чистий прибуток Twitter в 2013 році склав майже 170 млн дол. Кількість зареєстрованих користувачів мережі мікроблогів становить понад 900 млн чоловік, з них близько 240 млн - активні користувачі.