Вчора з Луганська "зеленим коридором" виїхали півтисячі людей

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської обласної державної адміністрації, учора 505 мирних жителів виїхали з Луганська 80 автомобілями.

Загалом "гуманітарним коридором", робота якого підтримується ОДА з 29 липня, із зони АТО змогли виїхати вже майже 7 тисяч мирних жителів.

Читайте такожМиколаївська область прийняла 2645 переселенців з Криму та зони АТО

Як повідомляв УНІАН, у Луганську, станом на четвер, 14 серпня, зберігається критична ситуація – в місті немає світла, води, не працює мобільний і стаціонарний телефонний зв'язок.