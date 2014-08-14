Вчора з Луганська "зеленим коридором" виїхали півтисячі людей
16:41, 14 серпня 2014Політика
0 0
У середу, 13 серпня, з Луганська "зеленим коридором" виїхали 505 чоловік.
REUTERS
Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської обласної державної адміністрації, учора 505 мирних жителів виїхали з Луганська 80 автомобілями.
Загалом "гуманітарним коридором", робота якого підтримується ОДА з 29 липня, із зони АТО змогли виїхати вже майже 7 тисяч мирних жителів.
Читайте такожМиколаївська область прийняла 2645 переселенців з Криму та зони АТО
Як повідомляв УНІАН, у Луганську, станом на четвер, 14 серпня, зберігається критична ситуація – в місті немає світла, води, не працює мобільний і стаціонарний телефонний зв'язок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter