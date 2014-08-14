Терористи зайняли Зимогір'я в Луганській області

Як повідомляє сайт Інформатор з посиланням на свідчення місцевих жителів, терористи поставили блокпост між містами Зимогір'я і Родакове. Поруч із блокпостом, у лісопосадці, були помічені гармати. Їхня точна кількість невідома.

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Свою комендатуру бойовики обладнали в захопленій раніше будівлі міліції. За словами очевидців, бойовики вже почали "вершити своє правосуддя". Учора вдень терористи прив'язали невідомого чоловіка до стовпа.

Також, за повідомленням місцевих мешканців, через територію міста проїхало легкове авто з бойовиками, фургон-КамАЗ із гаубицею на причепі. А також - позашляховик зі встановленим мінометом. Колона проїхала в напрямку міста Родакове.