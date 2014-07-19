На Луганщині терористи підірвали черговий міст - ЗМІ
19:56, 19 липня 2014Політика
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Підірвано міст через річку Лугань в селищі Родакове.
Терористи знову підірвали міст / informator.lg.ua
Бойовики підірвали черговий міст в Луганській області.
Як повідомляє informator.lg.uaтерористи підірвали міст через річку Лугань в селищі Родакове Слов'яносербського району Луганської області. Бої в районі Родакового йдуть з самого ранку, про потужні стрільби повідомляють місцеві жителі.
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Нагадаємо, що в Родакове знаходиться великий залізничний вузол Луганського відділення Донецької залізниці.
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