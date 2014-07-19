На Луганщині терористи підірвали черговий міст - ЗМІ

Підірвано міст через річку Лугань в селищі Родакове.

Бойовики підірвали черговий міст в Луганській області. Як повідомляє informator.lg.uaтерористи підірвали міст через річку Лугань в селищі Родакове Слов'яносербського району Луганської області. Бої в районі Родакового йдуть з самого ранку, про потужні стрільби повідомляють місцеві жителі. Читайте такожУ Зугресі терористи підірвали міст, який будували 5 років - очевидці Нагадаємо, що в Родакове знаходиться великий залізничний вузол Луганського відділення Донецької залізниці.

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