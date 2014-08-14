Бойовики утримують близько 20% частини захоплених ними раніше територій

19:28, 14 серпня 2014
Політика
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В результаті активних дій сил АТО терористи займають лише п'яту частину раніше захоплених ними територій.

REUTERS

На сьогодні в результаті дії сил АТО проросійські бандформування утримують близько 1/5 захопленої ними раніше території Луганської та Донецької областей.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Приблизно залишається одна п’ята території від тих, які були зайняті терористами з початку їхнього захоплення", - сказав Лисенко.

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