Червоний хрест візьме "гуманітарний конвой" РФ під свій контроль лише після перевірки

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав генеральний директор польського відділення організації Єжи Заборовський.

"Поки цей конвой є лише російською ініціативою, але це можна змінитись, бо з того, що знаю, розмови тривають. Може, виявитись, що умови будуть виконані, та ця допомога отримає патронат Червоного хреста", - сказав він.

Читайте такожЧиновники сперечаються щодо пропуск в Україну гуманітарного конвою з РФ - Тимчук

​​Співрозмовник агентств назвав першочерговою справою перевірити, що саме Російська федерація перевозить у майже 300 вантажівках, зазначивши, що власне цю необхідність пояснює постулат про потребу перезавантажити вантаж на кордоні з Україною.

"Якщо Червоний хрест бере на себе відповідальність, він повинен знати, що саме перевозиться", - сказав він.

Наступна справа, за його словами, це можливість організації неупередженого розподілення цієї допомоги серед усіх, хто її потребує, незалежно від того, хто яку сторону конфлікту підтримує.

Заборовський сказав, що найкраще би було, аби Росія перед тим, як висилати вантаж отримала інформацію від Червоного хреста, що саме потрібно людям на Донбасі та дозволила представникам організації брати участь у завантажені допомоги.

За його словами, це зняло би побоювання, що цей конвой може бути використаний для інших, ніж гуманітарних цілей.

"Кожна держава може організовувати гуманітарну допомогу, важко цього заборонити, але для того, аби ця допомога надавалася під патронатом Червоного хреста чи іншої серйозної гуманітарної організації, то необхідно виконати низку умов, які дозволять взяти на себе відповідальність. Тут такого не було", - сказав Заборовський.

Співрозмовник агентства залишив без відповіді питання, чи працівники Червоного хреста сприймають цю акцію росіян як "провокацію", зазначивши, що люди в регіоні дійсно потребують допомоги, та організація, на яку він працює, повинна концентруватися на тому, аби її надати.

Як повідомляв УНІАН, вчора Російська влада відправила з-під Москви колону з близько 300 вантажних автомобілів, котрі вона назвала "гуманітарним конвоєм" та заявила, що в ньому є 2 тисяч тонн допомоги для мешканців Донбасу. За даними російської влади, вони, серед іншого, передають продукти харчування, воду та електрогенератори.

Глава українського МВС назвав сьогодні "провокацією цинічного агресора" вислання Росією цього вантажу та заявив, що "жоден путінський гуманітарний конвой не буде пропущений" через Харківську область, де, як планувалося, він мав перетнути кордон з Україною.

Низка західних політиків висловили побоювання, що Російська федерація може використати гуманітарну ситуацію на Донбасі, де вже четвертим місяць триває протистояння підтримуваних РФ бойовиків з українськими силовиками, для введення своїх військ.

За останніми даними, найгірша гуманітарна ситуація має місце у Луганську, де близько половина мешканців майже півмільйонного міста вже 11 день залишаються без електроенергії, води та зв'язку.