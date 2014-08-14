В Одесі трьох солдат-дезертирів засудили до 9 років ув‘язнення



Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Південного регіону України з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері.

«Комінтернівський районний суд Одеської області визнав винними трьох військовослужбовців у здійсненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.187 (розбій), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) і ч. 2 ст. 408 (дезертирство) КК України і засудив їх до 9 років позбавлення волі з позбавленням військових звань і конфіскацією майна», - йдеться в повідомленні.

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Так, за даними прокуратури, у травні 2014 року військовослужбовці самовільно, із зброєю і боєприпасами залишили одну з військових частин Одеського гарнізону. Окрім цього, шляхом розбою зазначені особи заволоділи транспортним засобом, а також вчинили розбійний напад на автозаправну станцію.

За рішенням суду кожен засуджений зобов`язаний відшкодувати завдані матеріальні і моральні збитки, додали в прес-службі.