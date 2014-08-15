Бойовики з Донецька поспішають втекти в Крим, а Гіркін вдарився у православ'я - перехоплена розмова

Зокрема, телефонний діалог ведуть співробітник ФСБ в Криму та бойовик з банди Безлера, мешканець Криму на прізвисько "Трифон", який нині перебуває у Донецьку, повідомляє ТСН.

Російський ФСБшник запевняє терориста, що він може допомогти йому повернутися в Крим.

"Але тоді ми будемо, як дезертири. Ми ж думали, що ми тут нормально прорвемося, але народ тут (у Донецьку) не хоче нічого робити. Просто "нулі". Рано чи пізно ці "ДНР" будуть знищені. Більш того – тут займаються лише "віджимами", крадуть. Єдиний тут – це "Перший" (Гіркін). Його б самого вивести звідси, щоб він очолив якийсь підрозділ, але він потрапив під фанатичну релігійну секту, православ'я", - описує ситуацію в Донецьку терорист.

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Крім того, "Трифон" каже, наразі втекти з оточеного міста дуже важко, бо "луганський кордон вже перекритий" українськими силовиками.

"Я думаю, місяць мінімум, і п*здець цьому "ДНР". Я цю перспективу бачу наперед, а люди не бачать нічого. Нам зараз необхідно в себе перегруповуватися в Криму, землю "руську" відстоювати", - окреслив свої "прогнози" терорист.