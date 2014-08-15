На Луганщину увійшла колона з 20 одиниць російської важкої техніки - активіст

На даний час в Україну, в Луганську область через сел. Сєверний увійшла колона з близько 20 одиниць російської важкої техніки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його суспільної організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

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«Зараз (близько 21.00) в Україну через селище Сєверний на кордоні з Російською Федерацією зайшла колона російської важкої техніки - всього близько 20 одиниць, більшість з якої системи залпового вогню «Град». Рух колони буде через Суходільськ в район села Новосвітлівка, яка зараз контролюється українськими військовими», - сказав Снєгирьов.

Він також повідомив, що «в прикордонних районах, в Ростовській області Росії зараз сконцентрувалися до 2 тисяч так званих російських добровольців, які готові сьогодні вночі перейти кордон з метою розблокування ділянки траси Краснодон - Луганськ в районі с.Новосвітлівки».

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«Все це робиться для створення чергового котла для українських військових, тобто для оточення частин Нацгвардії в районі сіл Новосвітлівка і Хрящувате», - пояснив Снєгирьов.

Крім того, він додав, що на даний час в районі м. Красний Луч і м. Мінусинська «йдуть важкі бої, і терористи намагаються створити коридор для з'єднання «ЛНР» і «ДНР».