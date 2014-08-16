Бойовики безуспішно спробували повернути контроль над втраченими позиціями - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

"Бойовики, задіявши резерви, що включають важку бронетехніку, і діючи від Молодогвардійська, намагалися повернути втрачені раніше позиції на напрямку Новосвітлівка-Хрящувате, однак безуспішно. Сили АТО закріпилися на рубежах у даному районі, забезпечуючи свій контроль над стратегічно важливою трасою М-04, та забезпечуючи собі подальшу можливість для виходу в передмістя Луганська з півдня з розблокуванням Луганського аеропорту, де тримають оборону наші підрозділи", - пише Тимчук.

За його словами, одночасно тривали бої в районі Луганська, де раніше сили АТО провели підготовчі дії для звільнення міста.

Не менш активні дії зробили бойовики в районі траси Н21, на напрямку Шахтарськ-Сніжне, намагаючись відновити маршрут постачання свого угруповання у районі Донецька. Ці контратаки були відбиті силами АТО, однак і подальші дії наших сил в цьому районі були заблоковані діями супротивника.

Читайте такожБойовики почали відступати до кордону з Росією, де сформують "останній бастіон" - Тимчук

Активні дії сили АТО продовжують у Донецьку, а також на напрямку Горлівка-Єнакієве.

Вчора, 15 серпня, після імітування удару на Іловайськ і відволікання сил бойовиків, сили АТО з півдня обійшли з двох сторін Моспіно і оточили тут угруповання противника.

Терористи продовжують обстріли позицій сил АТО. Зокрема:

- з БМ-21 «Град» були обстріляні позиції силовиків поблизу Березове і двічі - поблизу Орлово-Іванівки.

- з мінометів були обстріляні позиції сил АТО на території аеропорту в Донецьку і в районі Христофорівки (Луганська обл.),

- з артилерії - позиції поблизу Новобахмутовки, Василівки та Кутейникового.