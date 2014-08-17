За весь період проведення АТО бойовики викрали 1009 осіб - РНБО
13:40, 17 серпня 2014Політика
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На підконтрольних бойовикам територіях Донбасу терористи продовжують примусову «мобілізацію», намагаючись поповнити свої лави за рахунок місцевого населення.
За весь період проведення АТО бойовики викрали 1009 осіб - РНБО / Alex Osinskiy / facebook.com
Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.
"Терористи продовжують викрадати мирних громадян з метою отримання викупу. Упродовж минулої доби зареєстровано викрадення терористами 8 громадян. 3 – у Луганській області, 3 – у Харківській та 2 – у Донецькій", - повідомили у відомстві. Читайте також350 осіб залишаються заручниками російських терористів – МЗС
Загалом, за весь період проведення АТО терористами викрадено або захоплено 1009 осіб.
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