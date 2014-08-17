За весь період проведення АТО бойовики викрали 1009 осіб - РНБО

Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

"Терористи продовжують викрадати мирних громадян з метою отримання викупу. Упродовж минулої доби зареєстровано викрадення терористами 8 громадян. 3 – у Луганській області, 3 – у Харківській та 2 – у Донецькій", - повідомили у відомстві. Читайте також350 осіб залишаються заручниками російських терористів – МЗС

Загалом, за весь період проведення АТО терористами викрадено або захоплено 1009 осіб.