Терористи з "ДНР" ввели смертну кару

Самопроголошена терористична "Донецька народна республіка" прийняла свій «Кримінальний кодекс», що передбачає смертну кару, - повідомляє прес-центр бойовиків.

17 серпня відбулося перше засідання президії ради міністрів Донецької Народної Республіки». На цьому засіданні члени президії прийняли дві постанови: «Про затвердження «Положення про Військові Суди Донецької Народної Республіки» та «Про затвердження Кримінального кодексу Донецької Народної Республіки».

Читайте такожТерористи "ДНР" заявляють про отримання гуманітарної допомоги з РФ Щодо розробки «Кримінального кодексу» ДНР, то за основу була прийнята нормативна база Російської Федерації. «Кримінальний кодекс» передбачає смертну кару за особливо тяжкі злочини. «Коли покінчимо з війною, ми підемо шляхом гуманізації нашого кримінального законодавства», - сказав віце-прем'єр» ДНР Олександр Караман.

«Перший віце-прем'єр» ДНР Володимир Антюфєєв підкреслив, що запровадження смертної кари - це не помста, а найвища міра соціального захисту». «Ми повинні стати на бік потерпілого, на бік його рідних. Ми зобов'язані захистити народ», - заявив заступник голови радміну».