Глава УГКЦ: наша церква в Донецьку та Луганську переживає час мучеництва
Під час ІІ Всецерковної прощі до патріаршого собору Воскресіння Христового Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) закликав молитися і підтримувати Українську Греко-католицьку церкву, бо вона сьогодні переживає час мучеництва.
Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України з посиланням на Департамент інформації УГКЦ.
«Сьогодні наша Церква у Донецьку і Луганську переживає час мучеництва і вони особливо потребують нашої молитовної підтримки», – наголосив Предстоятель УГКЦ.
Читайте такожДонецького священика УГКЦ визволили з полонуПісля Богослужіння глава УГКЦ освятив для Донецька ікону Ісуса Христа Вседержителя. «Ікону, яка зображає Боже благословення над цим многострадальним містом, в якому сьогодні проливається кров», – зазначив Верховний Архиєпископ.
«Нехай Господь вислухає наші молитви і благання про мир і припинення кровопролиття», – побажав Патріарх УГКЦ.
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