Глава УГКЦ: наша церква в Донецьку та Луганську переживає час мучеництва

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України з посиланням на Департамент інформації УГКЦ.

«Сьогодні наша Церква у Донецьку і Луганську переживає час мучеництва і вони особливо потребують нашої молитовної підтримки», – наголосив Предстоятель УГКЦ.

Читайте такожДонецького священика УГКЦ визволили з полонуПісля Богослужіння глава УГКЦ освятив для Донецька ікону Ісуса Христа Вседержителя. «Ікону, яка зображає Боже благословення над цим многострадальним містом, в якому сьогодні проливається кров», – зазначив Верховний Архиєпископ.

«Нехай Господь вислухає наші молитви і благання про мир і припинення кровопролиття», – побажав Патріарх УГКЦ.

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