Степан Бандера стане героєм України?

На Тернопільщині Конгрес українських націоналістів розпочав збір підписів за присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання героя України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова міського осередку КУН Богдан ДРИГУШ, наразі члени організації збирають підписи лише щонеділі.

“Ми ставимо намет біля кафедрального собору: після богослужіння люди підходять, підписуються. Уже зібрали тисячу підписів”, - сказав Б.ДРИГУШ і додав, що підписні листки отримали й усі керівники районних осередків КУН, а тому вже розпочато збір підписів у районах.

“Зараз плануємо залучити більше молоді до цього процесу. Тоді підписи збиратимемо не раз на тиждень, а через день і по цілому місту”, – поділився планами Б.ДРИГУШ.

За його словами, “кунівці” планують зібрати на Тернопільщині як мінімум 15 тис підписів. Після цього через керівництво своєї організації передадуть їх до Секретаріату Президента України.

“Маючи стільки підписів Віктор ЮЩЕНКО (Президент України – УНІАН) матиме підстави підписати указ про присвоєння Бандері звання героя”, – пояснює мету акції голова тернопільського КУНу.

Він повідомив, що наразі підписи збирають лише на Тернопільщині, однак невдовзі аналогічні акції будуть проводити й інші обласні осередки КУН. Орієнтовно підписи збиратимуть до червня.

“Ми хочемо встигнути, щоб звання героя Степану Бандері присвоїли ще цього року, адже 1 січня 2009 року минає 100 років від його народження. Вже дали звання героя провіднику УПА Роману Шухевичу - це добре, але Бандера так само заслуговує на це звання. В свідомості жителів нашого краю він є навіть більш значима постать”, – зауважив Б.ДРИГУШ.

На його думку, присвоєння С.Бандері звання героя стане визнанням всього бандерівського руху, який чинив супротив більшовизму і завдяки цьому зменшиться негативне ставлення до бандерівців у жителів Східної України.