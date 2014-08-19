Польська опозиція закликає владу ініціювати виключення Росії із Ради Європи

Як передає кореспондент УНІАН у Варшави, про це вони заявили на прес-конференції у Сеймі.

"Ми виступаємо за те, аби Росія була виключена із Ради Європи та інших міжнародних організацій", - сказав голова парламентської фракції PiS Маріуш Блащак.Читайте такожРосія не готова виконувати зобов’язання з врегулювання ситуації на Донбасі - глава МЗС

Він звинуватив польську владу у пасивності стосовно України, звернувши увагу на те, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не брав участі у переговорах глав МЗС Німеччини, Франції, України та Росії під Берліном.

За словами Блащака, це нівелює роль Польщі, яка має відігравати активну роль у міжнародній політиці, оскільки є найбільшою державою-членом Європейського Союзу у Східній Європі.

"Сьогодні роль моста між Україною та Євросоюзом переймає Німеччина", - додав він, зауваживши, що історія свідчить про те, що всі домовленості без участі поляків "погано закінчувалися для Польщі".

Як сказав Блащак, PiS закликає польську владу визнати "терористичними організаціями" сепаратистські утворення на сході України, що дозволить офіційно зафіксувати факт співпраці Росії з бойовиками.

"Допомога держави організації, яка є у списку терористичних, має серйозні міжнародні наслідки" - заявив член цієї партії, заступник голова Європарламенту Ришард Чарнецький.Читайте такожГлава МЗС Нідерландів не бачить змін у політиці Росії щодо України

Він виступив за те, аби міжнародна спільнота пригрозила Росії виключенням з ОБСЄ, ООН та інших міжнародних організацій. На його думку, це може стати "холодним душем" для росіян.