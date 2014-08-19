З території РФ Україну обстрілюють із гаубиць, "Градів" та мінометів - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікації МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, впродовж останнього тижня українські прикордонні підрозділи обстрілювалися з території РФ понад 30 разів, було зафіксовано понад 15 випадків порушення повітряного простору України російськими вертольотами та безпілотниками.

Крім того, під вогневим прикриттям артилерії РФ тривають незаконні проникненння на територію України російських найманців і військової техніки.

Читайте такожПід прикриттям "гуманітарки" РФ створює коридор для постачання зброї бойовикам - Турчинов“Росія традиційно спростовує свою причетність до обстрілу, незважаючи на існування десятків доказів того, що вони здійснюються саме з її території”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що останнім часом з'явилося чергове підтвердження жахливих злочинів терористів з «ДНР» і «ЛНР» та їхніх російських покровителів: перехоплення телефонних розмов, супутникові знімки, фото- та відеосвідчення місцевих жителів, іноземних журналістів, навіть самих терористів.

За словами Перебийноса, факти обстрілів з боку території Росії підтверджуються також у доповідях місії ОБСЄ, представники якої перебувають на російських КПП на ділянці кордону, контрольованій терористами.

Читайте такожБойовиків, які тікають до РФ, розстрілюють російські прикордонники - комбат "Київщини"“Таким чином, існують неспростовні підтвердження того, що терористи на Донбасі вбивають мирних жителів, у тому числі дітей, викрадають заручників, яких піддають катуванням, цілеспрямовано знищують інфраструктуру українських міст і сіл. Існують також неспростовні підтвердження, що Росія продовжує надавати терористам фінансову підтримку, у небачених розмірах переправляє на територію України важку військову техніку та озброєних бойовиків”, - заявив Перебийніс.