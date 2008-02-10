Тимошенко відправила Нафтогаз на переговори з Газпромом

Керівництво НАК "Нафтогаз України" сьогодні ввечері вирушить до Москви для проведення переговорів з ВАТ "Газпром" з технічних питань постачань природного газу в Україну і його транзиту до європейських країн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління по зв`язках з громадськістю і ЗМІ НАК "Нафтогаз України" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

За його словами, у складі делегації будуть голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА, перший заступник голови правління Ігор ДІДЕНКО і заступник голови правління Владимир ТРИКОЛІЧ.

Також В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ зазначив, що делегація НАК "Нафтогаз України" відбуває на переговори за дорученням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, "Газпром" заявив, що може з 12 лютого припинити постачання російського газу в Україну. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м. російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол.

Враховуючи, що постачання російського газу в Україну не передбачені балансом "Газпрому" на 2008 рік, для того, щоб вони могли бути продовжені "Газпром", вимагає від української сторони терміново створити для цього юридичні підстави - підписати контракти і акти та невідкладно забезпечити повне погашення заборгованості, що накопичилася. Якщо цього зроблено не буде, "Газпром" обіцяє припинити постачання російського газу в Україну.

«Газпром» проінформував Європейську комісію про ситуацію з постачаннями газу в Україну, через яку російський газ транзитом поставляється в країни Європи.

У свою чергу НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.