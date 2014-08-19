Дипломатам Франції та Німеччини закидають "безмежну наївність" у переговорах з РФ

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив радник президента Польщі Броніслава Коморовського з міжнародних питань Роман Кужняр в ефірі польського телеканалу TVN24 Biznes i Świat.

"Німецькі та французькі дипломати виявилися повністю неготовими до зустрічі з головами МЗС Росії та України. Ця зустріч виявилася показовою поразкою, яка продемонструвала безмежну наївність Берліна та Парижа або брак компетенції", - сказав він.

Радник польського президента зауважив, що факт того, що дипломати з цих країн виступили ініціаторами зустрічі, засвідчує, що вони хотіли взяти на себе відповідальність і вирішити кризу в Україні, але це їм не вдалося.

Читайте такожНімеччина та Франція грають на боці Росії у переговорах з Україною - польський політик За словами Кужняра, країни Західної Європи раніше намагалися за спинами інших країн "задовольнити" домагання Росії за рахунок інтересів країн із Східної Європи. Як сказав Кужняр, в нього складалося враження, що таке могло мати місце і під час останніх переговорів.

"Можливо, росіяни "моргнули оком" і думали, що якщо не буде Польщі, то легше домовимося. Але де ми тепер? У лісі", - сказав Кужняр і назвав "компрометацією" берлінські розмови.

Читайте такожУ ЄС вважають, що Україна не повинна вести переговори з терористамиРадник Коморовського, який є професором міжнародного права та викладачем у Варшавському університеті, заявив, що переговори з Росією в питанні України повинен вести весь Євросоюз, а не окремі держави.

"Стороною для РФ повинна була ціла Європа, бо лише ціла Європа може бути достатньо об'єктивною і мати достатньо сил, аби змусити Росію виконувати міжнародне законодавство", - відзначив він.

Кужняр назвав "злочинною" політику, яку ведуть росіяни в Україні за допомогою "бандитів".

"Польща так чи інакше була, є та буде тією європейською країною, яка буде робити найбільше для України", - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін після переговорів з главами МЗС Німеччини, Франції та Росії заявив про брак прогресу за їхніми результатами, оскільки, за його словами, Росія не готова виконати зобов'язання для припинення бойових дій на Донбасі.

Раніше представники Німеччини та Франції закликали українську владу сісти за стіл переговорів з проросійськими бойовиками.