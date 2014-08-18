Росія не готова виконувати зобов’язання з врегулювання ситуації на Донбасі - глава МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

«Це були дуже складні дискусії по всіх питаннях, я так розумію, що російська сторона на сьогодні не готова взяти на себе повний рівень зобов’язань щодо забезпечення присутності ОБСЄ, ефективного контролю на українсько-російському кордоні і не готова визнати факти постійного перетину кордону найманцями і важкою технікою. І звичайно факти обстрілів з російської території», - сказав Клімкін, зазначивши, що ці питання були основними під час чотиристоронньої зустрічі в Берліні.

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Клімкін також зазначив, що для нього важливо, щоб Росія взяла на себе зобов’язання впливати на терористів в Донецьку і Луганську таким чином, щоб забезпечити ефективний контроль кордону.

«Для мене критично важливо, щоб російська сторона взяла на себе зобов’язання забезпечити присутність спостерігачів ОБСЄ для здійснення ефективного моніторингу. Критичним також є прогрес по заручниках», - зазначив Клімкін.