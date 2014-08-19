В Луганськ прорвалася колона техніки бойовиків із 13 танків і більш як 30 авто

Про це УНІАН повідомив голова громадської організації «Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі та члени його громадської організації, які стали очевидцями цього.

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«У Луганську близько 16.00 повз кінотеатр «Мир» пройшла колона з 13 танків і більш як 30 легкових машин, всі з білими пов'язками», - сказав Снегирьов.

Він відзначив, що, як стало відомо, ця колона прийшла зі станиці Луганська, куди зайшла Нацгвардія.