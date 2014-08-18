До Станиці Луганської увійшли українські танки - ЗМІ

Про це з посиланням на очевидців пише "Інформатор".

Українську техніку, яка увійшла до населеного пункту, почали обстрілювати бойовики, що зміцнилися на Зміїній горі.

В результаті обстрілу загорівся дитячий садок, що знаходиться поруч з селищною радою, а також кілька будинків у центрі селища.

Читайте такожСили АТО встановили контроль над частиною ЛуганськаКрім того, повідомляється, що бойовики спорудили укріплення на Зміїній горі. Наразі там перебувають добре екіпіровані озброєні люди.