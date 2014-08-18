До Станиці Луганської увійшли українські танки - ЗМІ
13:57, 18 серпня 2014Політика
0 0
На Луганщині у селище Станиця Луганська увійшли українські танки. На будівлі Станично-Луганської селищної ради вивісили український прапор.
У Станицю Луганську увійшла українська армія / joinfo.ua
Про це з посиланням на очевидців пише "Інформатор".
Українську техніку, яка увійшла до населеного пункту, почали обстрілювати бойовики, що зміцнилися на Зміїній горі.
В результаті обстрілу загорівся дитячий садок, що знаходиться поруч з селищною радою, а також кілька будинків у центрі селища.
Читайте такожСили АТО встановили контроль над частиною ЛуганськаКрім того, повідомляється, що бойовики спорудили укріплення на Зміїній горі. Наразі там перебувають добре екіпіровані озброєні люди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter