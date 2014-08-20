Іловайськ перейшов під контроль силовиків, бойовики контратакують за допомогою танків і артилерії

Про перехід міста Іловайськ під контроль силовиків повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

Разом з тим у повідомленні зазначається, що ще не всі сили терористів залишили місто. Наразі українськими силовиками контролюється все місто, хоча контратаки з боку терористів продовжуються. Терористи наносять удари застосовуючи танки та артилерію. На даний час силовики відбили вже три атаки бойовиків.

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Зараз у місто до українських силовиків надходить підкріплення із добровольчого батальйону «Азов».

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що залишки терористів закріпилися в іншій половині міста і вперто чинять опір.

«До них полями дрібними групами просочуються підкріплення з боку Харцизька та Макіївки", - пише він.

Також він повідомив, що вчорашній день і ніч загинули п'ять осіб з батальйону "Донбас" і четверо - зі спецбатальйону міліції "Шахтарськ".