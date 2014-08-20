У боях за Іловайськ загинули 9 українських бійців. Половина міста - під контролем силовиків

Батальйон "Донбас" контролює половину Іловайська, розділеного залізницею.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Залишки терористів закріпилися в іншій половині міста і вперто чинять опір. До них полями дрібними групами просочуються підкріплення з боку Харцизька та Макіївки", - пише він.

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У той же час, по периметру Іловайська виставлені блокпости з метою недопущення підходу до міста підкріплень терористів.

"Терористи ведуть мінометний вогонь з поки що контрольованої ними частини міста по нашій стороні, не розбираючись при цьому, куди вони потрапляють - у житлові будинки чи ні", - зазначає Геращенко.

Також він заявив, що за вчорашній день і ніч загинули п'ять осіб з батальйону "Донбас" і четверо - зі спецбатальйону міліції "Шахтарськ".