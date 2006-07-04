Стецьків хоче посилити Партію регіонів, але не всю

Колишній народний депутат, член партії “Реформи і порядок” Тарас Стецьків рекомендує коаліції погодитися на низку вимог Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо Партії регіонів віддати певну кількість комітетів і посаду віце-спікера – це в значній мірі розслабить ситуацію і посилить у Партії регіонів те крило, яке умовно можна назвати партією миру, адже там не всі яструби – януковичі та кушнарьови», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Він також переконаний, що необхідно погодитись з вимогою про роздільне голосування кандидатів на посаду прем’єра та спікера. За його словами, після відмови “помаранчевих” від цієї ініціативи Партії регіонів буде важко пояснювати свою позицію щодо блокування парламенту.

Т.СТЕЦЬКІВ також переконаний, що сьогодні Партію регіонів на цікавлять посади в уряді, оскільки вони не хочуть брати на себе відповідальність. На його думку, «помаранчевий» уряд має взяти на себе відповідальність за складності при формування бюджету, ймовірний перегляд газових договорів з РФ, ризики при коливанні цін на нафту на металопродукцію.

Т.СТЕЦЬКІВ також не виключає, що до кінця року в країні загостриться соціальна ситуація. Він вважає, що в цій ситуації винні “помаранчеві” сили, оскільки не могли швидко погодитись на умови коаліції.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Партія регіонів заявила про готовність розблокувати роботу парламенту за умови виконання низки вимог. Головні з них: обрання керівництва Верховної Ради не відкритим, а таємним голосуванням, а також розподіл керівних парламентських портфелів пропорційно до складу парламенту, тобто без будь-яких пріоритетів для коаліційної більшості. Також Партія регіонів наполягає, щоб з нею погоджували кадрові призначення у тих регіонах, де вона отримала більшість голосів виборців.