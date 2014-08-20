У Харкові суд заборонив організацію "Юго-Восток"

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської прокуратури, суд ухвалив рішення у середу, 20 серпня.

«Діяльність цієї організації несе в собі загрозу суверенітету України та безпеці її народу. Під час підготовки позову прокуратурою всебічно проаналізовано масові заходи, організовані цим громадським рухом. Також зроблено філологічний аналіз промов та публічних виступів його лідерів. Результати всіх досліджень свідчать, що учасники цієї громадської організації неодноразово закликали до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом та незаконного захоплення державної влади, агітували за порушення суверенітету та територіальної цілісності України», - сказав прокурор Харкова Євген Попович.

Читайте такожУ Харкові вимагають заборонити КПУ та проросійським активістам проводити мітинги на День містаНа думку Поповича, така діяльність організації суперечила уставним документам громадської організації.

Суд визнав вагомими всі докази, надані прокуратурою, та прийняв рішення заборонити громадську організацію «Громадський рух «Юго-Восток» шляхом примусового розпуску.

Довідка УНІАН. Громадський рух «Юго-Восток» був організатором низки проросійських мітингів у Харкові, які в тому числі закінчувалися масовими заворушеннями.