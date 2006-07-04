Водія і охоронця Плюща убила банда Гончарова?

Один із звинувачуваних у справі «перевертнів» Леонід МИХАЙЛЕНКО почав давати свідчення, які можуть підтвердити версію вбивства водія автобази Верховної Ради Олександра Скляра і старшого прапорщика управління Держохорони Павла Потеряйка, які працювали на тодішнього спікера парламенту Івана ПЛЮЩА.

Про це сьогодні повідомляє газета «Комсомольская правда-Украина» з посиланням на джерела в органах внутрішніх справ України.

«Під час допитів МИХАЙЛЕНКО підтвердив версію слідства про те, що члени організованого злочинного угруповання (під керівництвом Ігоря Гончарова – УНІАН) не тільки викрадали людей з метою викупу, але й приймали замовлення на вбивства від відомих політичних діячів. Одним із таких злочинів стало вбивство О.Скляра і П.Потеряйка, скоєне в 2001 році. За первинною версією, помічники І.ПЛЮЩА отруїлися горілкою, що й призвело до гострої коронарної недостатності і в результаті – до смерті», - пише видання.

Джерело «КП-Украина» стверджує, що насправді «зацікавлений політик» хотів прибрати П.Потеряйка, який працював разом із Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ і брав безпосередню участь в записах розмов у кабінеті тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ. «Відповідно – він (П.Потеряйко - УНІАН) знав імена тих, хто стояв за М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, і міг про це розповісти», - цитує видання слова свого співрозмовника. Водночас він стверджує, що слідство поки що не має в своєму розпорядженні вагомих доказів того, що «зацікавлений політик» був одним із організаторів прослуховування кабінету Президента.

«Замовлення» на Потеряйка і Скляра бандити одержали влітку 2001 року. І.Гончаров чудово розумів, що вбивство цих людей обов`язково викличе гучний резонанс і приверне увагу правоохоронців до банди. Тому він вирішив збити слідство з пантелику», - пояснив співрозмовник. За його словами, І.Гончаров наказав одному з членів банди, який був добре знайомий з О.Скляром, запросити водія і охоронця І.ПЛЮЩА на шашлики в Гідропарк і пригостити їх горілкою з домішкою спеціального хімічного препарату, що спричиняє смерть від коронарної недостатності.

За словами джерела «КП», до вбивства водія і охоронця спікера дію хімічного препарату І.Гончаров випробував на іншій людині - Олександрові Тутченко. «Під час попереднього слідства у справі «перевертнів» ми думали, що І.Гончаров убив О.Тутченка через ревнощі (О.Тутченко одружувався на дівчині, яка раніше зустрічалася з І.Гончаровим - УНІАН). Але тепер ми розуміємо, що причина не в приниженому самолюбстві Гончарова. Йому просто знадобився піддослідний кролик», - цитує «КП-Украина» слова свого джерела.

Як повідомляв УНІАН, близький товариш і колега ватажка банди «перевертнів» Ігоря Гончарова по службі в УБОЗ Київської області, колишній майор міліції Леонід МИХАЙЛЕНКО був доставлений літаком зі США 26 квітня 2006 року у супроводі співробітників спецслужб. Л.МИХАЙЛЕНКО зник із поля зору українських правоохоронців у 2000 році і був оголошений в міжнародний розшук у зв`язку з підозрою в здійсненні в другій половині 90-х років ряду тяжких злочинів.

Правоохоронні органи затримали більшість членів банди «перевертнів» у 2001 році. Тоді ж проти них була порушена кримінальна справа, але слідству не вдавалося довести ряд скоєних злочинів. Тому до суду були передані матеріали тільки по доведених епізодах, а решта фактів була виділена в окрему кримінальну справу, слідство за якою триває.

Члени «банди перевертнів» звинувачуються за 15 статтями Кримінального кодексу України. Банда з 12 осіб у 1997-2001 роках здійснила ряд викрадань і вбивств. До складу банди входили офіцери міліції, які у різний час звільнилися з органів внутрішніх справ.

І.Гончаров помер 3 серпня 2003 року в Київському слідчому ізоляторі за загадкових обставин.

29 листопада в Києві Апеляційний суд розпочав розгляд по суті справи «банди перевертнів».