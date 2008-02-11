У Литвина кажуть, що БЮТ веде системні переговори з ПР

Майбутніх дострокових перевиборів в Україні не буде. У цьому переконаний нардеп від блоку Литвина Михайло Сирота. Нардеп підкреслив, що має на увазі як парламентські, так й президентські дострокові вибори.

На круглому столі в УНІАН нардеп заявив, що “всі геополітичні сили отримують максимальну вигоду, абсолютно ігноруючи інтереси суспільства”. І просив не “дивуватися тому, що між очільниками БЮТ і Партією регіонів системно проходять переговори про підняття прохідного бар’єра на виборах до парламенту. Я не здивуюся, коли на наступних парламентських виборах нам конституційною більшістю голосів запропонують 10-відсотковий, щоб остаточно розчленувати Україну”, - додав Сирота.

Блокування Партією регіонів трибуни ВР нардеп пояснює тим, що ПР усунули від остаточного розподілу державного майна і земельних ресурсів. “Сьогодні президентські вибори розглядаються не як важіль боротьби, не як повноваження. Повноваження і влада нікому не потрібні, - стверджує депутат. - Потрібне конкретне реальне державне майно, яке має перейти у власність фінансово-політичних груп, які сьогодні контролюють Україну. Саме з цим пов’язана боротьба в парламенті”.

Щодо планів ВР, то найбільш розрекламовані з них Сирота вважає нереальними. “Депутати не знімуть депутатську недоторканність, не запровадять “імперативний мандат”, а власність розподілять на свою користь повністю. Конституція до президентських виборів змінена не буде, референдуму щодо Конституції теж не буде. І тільки після президентських виборів, очевидно, у парламенту настане можливість (сподіваюсь, шостого скликання) набрати 300 голосів для завершенню конституційної реформи”, - переконаний нардеп.

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