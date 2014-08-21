У Донецьку терористи обстріляли “Донбас-Арену” з важкої зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенкою.

“З важкого озброєння обстріляно спортивний комплекс “Донбас-Арена”, який є справжньою перлиною столиці Донбасу”, - сказав він, не уточнивши водночас ступінь завданих пошкоджень.

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Як наголосив Лисенко, сьогодні вдень терористи вкотре обстріляли житлові квартали Ленінського, Київського, Ворошилівського та Куйбишівського районів Донецька, внаслідок чого зруйновані житлові будинки, а також покрівлю та стіни Донецького краєзнавчого музею.