ЄС: Росія порушила кордон України

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив представник Зовнішньої служби ЄС (ЗСЄС). «Європейський Союз шкодує про рішення Росії спрямувати гуманітарний вантаж на територію України без супроводу Червоно Хреста та згоди української влади. Це явне порушення кордону з Україною. Це також йде врозріз з попередніми домовленостями, досягнутими між Україною, Росією та Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ми закликаємо Росію скасувати своє рішення”, - заявив він.

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Представник Зовнішньої служби ЄС наголосив, що з метою забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права та принципів конвою, який повинен бути суто гуманітарного характеру, конвой повинен бути в супроводі МКЧХ.

«Ми високо оцінюємо українську владу за її стриманість, а також готовність для проведення переговорів з тим, щоб уникнути подальшої ескалації кризи. Українські суверенітет, територіальна цілісність, єдність та незалежність повинні дотримуватися», - підкреслив він.

Крім того, представник ЗС ЄС знову нагадав про позицію ЄС, згідно з якою гуманітарна допомога Росії повинна бути направлена у повній відповідності з міжнародним гуманітарним правом та принципами - через міжнародні гуманітарні організації та за погодженням з урядом України.