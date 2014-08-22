Всі 280 російських КамАЗів проїхали в Україну - ЗМІ

Про це повідомляє державний телеканал «Росія 24», кореспондент якого знаходиться на КПП «Донецьк» в Ростовській області.

«За останньою інформацією, яку ми отримали з південного митного управління, вже всі автомобілі російської автоколони з гуманітарним вантажем пройшли всі необхідні митні та прикордонні процедури і вони перетнули кордон. Тут на території Росії в районі пропускного пункту «Донецьк» не залишилося жодної білої вантажівки. Тобто всі 280 вантажівок вже їдуть у напрямку до Луганська», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЧервоний Хрест заявив, що не супроводжує російську гуманітарну допомогуВідомо, що українські прикордонники і митники раніше побачили тільки першу партію цього «гуманітарного конвою» з 34 вантажівок, після чого її робота була заблокована.

Інші машини перетнули українсько-російський кордон і рухаються в Луганськ, не пройшовши огляд представниками українських служб.

При цьому вантаж не супроводжують представники Міжнародного комітету Червоного хреста.

Український МЗС назвав незаконним входження російського гуманітарного конвою в Україну, а голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко назвав це прямим вторгненням РФ.