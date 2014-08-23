Весь російський "конвой" покинув Україну - ОБСЄ

Усі вантажівки російського "гуманітарного конвою" виїхали з України.

Про це повідомив голова моніторингової місії ОБСЄ Пауль Пікард, передає «Українська правда» з посиланням на AFP.

"Усі вантажівки зі спірною російською допомогою, вивантажившись в регіонах України, які утримують повстанці, повернувся до Росії в суботу", - йдеться в повідомленні.

За словами Пікара, повернення конвою завершилось.

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Як відомо, російські ЗМІ повідомляли, що всі вантажівки російського конвою приїхали в Луганськ у п'ятницю ввечері.

РНБО у суботу заявила, що путінські КамАЗи вивезли з Луганська обладнання патронного заводу та обладнання для виробництва легендарних радіолокаційних систем "Кольчуга".

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