На Луганщині викрито комунальника - «міністра охорони здоров’я ЛНР»
«Високопоставлену посадову особу» звинувачують у фінансуванні тероризму
У Луганській області викрито генерального директора одного з комунальних підприємств, який обіймав посаду «міністра охорони здоров’я ЛНР».
ЯК повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту боротьби з економічною злочинністю МВС України, «високопосадовець» упродовж червня - липня організував на території виробничих приміщень комунального підприємства «гуманітарний склад медикаментів», незаконно ввезених з території Росії для подальшого надання медичної допомоги «армії ЛНР». Крім того, він передав у користування озброєним особам «армії ЛНР» службовий автомобіль Lexus, який є комунальною власністю та знаходиться на балансі підприємства.
За вказаним фактом ведеться розслідування.
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