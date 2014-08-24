У Луганській області українські військові потрапили під обстріл бойовиків

У Краснодонському районі Луганської області після десантування українські військові потрапили під обстріл бойовиків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його суспільної організації, які стали очевидцями того, що відбувається. «В Луганській області, в районі населеного пункту Урало-Кавказ (Краснодонський район), о 20.35 був скинутий наш десант. Після десантування з району передбачуваного приземлення злетіла сигнальна ракета, цей район негайно виїхали 4 групи швидкого реагування бойовиків», - сказав Снєгирьов.

При цьому він додав, що «близько 21.30 від Чорного озера в районі Суходільська відпрацював «Град» бойовиків по передбачуваному квадрату висадки українського десанту, а також гаубиці - від виправно-трудової колонії №36 Суходільська». На думку Снєгірьова, тут «є всі підстави припускати, що місце і час висадки десанту було відомо бойовикам заздалегідь, групу здали».