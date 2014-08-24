За добу сили АТО завдали близько 60 артобстрілів по терористах

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. "Сили АТО продовжують утримувати позиції в районі Савур-Могили, перебуваючи під постійним обстрілом", - йдеться в його повідомленні.

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За даними Дмитра Тимчука, "протягом доби сили АТО завдали близько 60 артилерійських ударів по противнику. В тому числі двічі - по двох колонах бронетехніки збройних сил Росії, зафіксованих в районі Білояровки Донецької області".

Крім цього, він повідомляє, що за добу терористи "з мінометів обстріляли блокпост біля Станиці Луганської, опорний пункт поблизу Луганська, позиції на території аеропорту в Луганську, блокпост і опорний пункт поблизу Уткіно. Також був обстріляний базовий табір сил АТО поблизу Веселої Гори. З артилерії обстріляний опорний пункт сил АТО поблизу населеного пункту Червона Поляна. З БМ-21 "Град" обстріляні позиції сил АТО поблизу населеного пункту Малоніколаєвка і опорний пункт поблизу Донецька".