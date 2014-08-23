Донецьк знову зазнав масованого артобстрілу - загинули три мирних жителі

У Донецьку сьогодні після масованого артобстрілу загинули три мирних жителя, стільки ж людей доставлені к лікарні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що сьогодні в другій половині дня Донецьк знову піддався масованим артилерійським обстрілам, суттєво постраждали Калінінський та Петрівський райони.

У Калінінському районі снаряди потрапили у житловий будинок на третій поверх по вулиці Червонофлотській №110. Загинули троє мирних жителів, чергові бригади «швидкої допомоги» доставили ще трьох постраждалих у лікарні.

По проспекту Червоногвардійському обірвані контактні мережі й повалені дерева, в результаті не ходить тролейбус маршруту №7.

Значно зруйновані гаражні кооперативи, які знаходяться за Красноградійським проспектом.

По проспекту Ілліча пошкоджені контактні лінії, не ходять тролейбуси маршруту №11.

Також снаряди потрапили на територію Покровського ринку, масштаби руйнувань на даний момент встановлюються.

Жителі повідомляють про пожежі в гаражних кооперативах та на території хлібозаводу.

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Крім того, надходить інформація про ведення активних бойових дій у Путилівському гаї, в районі мікрорайонів Азотний та Бірюзове.

В результаті регулярних обстрілів знеструмленими в Донецьку залишаються 100 трансформаторних підстанцій. Енергетиками сьогодні вдалося відновити роботу трьох трансформаторних підстанцій, пошкоджених вранці в Кіровському районі. Підключені до електропостачання багатоповерхові і приватні будинки в Київському та Ворошиловському районах, у приватному секторі мікрорайону Щегловка.

Бригади Донецьких міських електричних мереж ведуть роботи з ремонту й заміни пошкоджених ліній електропередачі в Київському, Кіровському, Ленінському районах міста.