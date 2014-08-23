Прикордонники не дали бойовикам з Росії прорватися до України

Сьогодні, 23 серпня, прикордонним загоном в районі Біловодська Луганської області в напрямку села Деркулівське з боку Російської Федерації була спроба прориву диверсійної групи.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Групу диверсантів прикордонники обстріляли та змусили відступити. Один з російських спецпризначенців був поранений та залишив на місті бою рюкзак. У рюкзаку знайдено приціл снайперський нічного бачення, однострій, печатки, балаклава, шнур альпініста, дві пачки набоїв.

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У повідомленні також йдеться про те, що на ділянці населених пунктів Побєда, Ульянівське з боку Російської Федерації державний кордон України перетнула колона в кількості до 5 БМП та до 20 вантажних автомобілів. Однак терористи натрапили на спротив українських прикордонників, які вступили в бій з порушниками.

Як стало відомо від джерела, наближеного до терориста на призвісько Чечен, підрозділи кадирівців які перебувають на теренах України, проводять допідготовку після невдалої проведення антитерористичної операції в Осетії. Було виявлено низку недоліків у підготовці бойовиків.

Армійська авіація Збройних Сил України сьогодні здійснила низку вильотів з евакуації поранених та доставки гуманітарних вантажів.

Основні зусилля сил АТО зосереджені на виконанні завдання з ізоляції кризового району Городище, вздовж державного кордону, Ізварино, Краснодон, Червона Поляна, Колпаково, Красний Луч, Вахрушево, Петровське, Перевальськ, Зимогір’я, Слав’яносербськ, вздовж річки Сіверський Донець.

Також продовжились обстріли позицій Збройних Сил України поблизу населених пунктів Червона Поляна, Земляне, Станічно-Луганське, Новогригорівка, Новгородське, Новоіванівка, Кутейнеково.