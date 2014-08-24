В РНБО розповіли про найгарячіші точки АТО

Про ситуацію на вечір неділі в ефірі 5 каналу доповів речник Інформаційно-аналітичному центрі РНБО Андрій Лисенко, пише Українська правда.

"Найзапекліші бої зараз тривають в районі Станиці Луганської та Новосвітлівки, де наші військові спочатку тримали контратаки, а зараз рушають у наступ, розбивши передові частини терористів", - сказав Лисенко.

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Також за його словами, тяжка ситуація біля Савур Могили, оскільки терористи всіма силами намагаються повернути цю стратегічну висоту.

Також бої ведуться в районі Донецька й Луганська.

Також, за словами Лисенка найбільше стурбували факти обстрілу з російської території районів мирних населених пунктів, де немає сил АТО з важкої зброї - установок "Ураган".