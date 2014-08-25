РНБО: В зону АТО прибула техніка з параду в Києві

Про це під час вечірнього брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко.

"Збройні сили України отримали підмогу вітчизняною технікою в зоні АТО. Протягом доби до зони бойових дій вже прибула броньована техніка, яка приймала участь у військовому параді на День Незалежності України", - цитує його виступ прес-центр АТО.

Читайте такожПонад 2 тисячі військовослужбовців взяли участь у військовому параді на ХрещатикуЗа словами Лисенка, це броньовані автомобілі "Кугуар", призначені для ведення бою в місті та модернізовані броньовані автомобілі "КрАЗ" для перевезення особового складу.

Решта нової бронетехніки прибуде найближчим часом, запевняють в РНБО.