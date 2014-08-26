Новоазовськ знову під контролем батальйону "Азов"

Про це написав боєць "Азов" Захар Лаврентьєв на сторінці батальйону в Facebook.

"Новоазовськ знову наш. 19 година, розвідка у центрі міста", – сказано у повідомленні.

На сторінці також додали фото бійців у центрі міста.

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Раніше у понеділок батальйон "Азов" знищив два танки терористів під Новоазовськом Донецької області.

Під час операції був неважко поранений один з українських силовиків, йому вже надана меддопомога.