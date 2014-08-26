Кораблі НАТО повертаються у Чорне море - ЗМІ

Американський есмінець і французький фрегат увійдуть 3 вересня в акваторію Чорного моря, повідомило РИА Новости у вівторок військово-дипломатичне джерело.

Наразі в чорноморській акваторії перебуває один корабель НАТО - розвідувальний корабель ВМС Франції Dupuy de Lome. Напередодні Чорне море залишив американський крейсер Vella Gulf, який перебував з 7 серпня.

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"Відразу два кораблі НАТО прибудуть у Чорне море 3 вересня: есмінець УРО Ross Військово-морських сил США і фрегат Commandant Birot ВМС Франції", - сказав співбесідник агентства.

Тільки-но ці кораблі прибудуть в Чорне море, розвідувальний корабель ВМС Франції Dupuy de Lome вийде звідти. Це станеться 5 вересня.

Як заявило джерело, згідно з конвенцією Монтре, військові кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня. Загальний тоннаж військових суден нечорноморських держав у Чорному морі не повинен перевищувати 30 тисяч тонн.

Угруповання кораблів НАТО в Чорному морі досягло дев'яти одиниць у липні цього року, і це стало рекордним показником за останні десятиліття. Тоді в Чорному морі перебували крейсер Військово-морських сил США Vella Gulf, французький фрегат Surcouf, грецький корвет Mahitis, два розвідувальні кораблі Франції та Італії Dupuy de Lome і розвідник ВМС Італії Elettra.

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Крім того, біля болгарських берегів проводилися навчання "Бриз-2014", в яких брали участь кораблі Другої постійної мінно-тралової групи НАТО (SNMCMG2). Флагманом групи є італійський сторожовий корабель ITS Aviere, до неї також входили італійський мінний тральщик ITS Rimini, турецький мінний тральщик TCG Akcay і британський корабель протимінної оборони HMS Chiddingfold.