Американський ракетний крейсер покинув акваторію Чорного моря - ЗМІ



Про це передає РИА Новости з посиланням на командування шостим флотом ВМС США.

«Місія Vella Gulf в Чорному морі полягала у взаємодії з союзниками по НАТО та європейськими партнерами, що демонструвало б зобов`язання США щодо зміцнення зв`язків та оперативної сумісності через досягнення спільних цілей в регіоні», - йдеться в повідомленні.

У прес-релізі підкреслюється, що в ході перебування в Чорному морі крейсер відвідав болгарський порт Варна та румунський порт Констанца, де екіпаж судна провів зустрічі зі своїми румунськими та болгарськими колегами. Крейсер також брав участь у заходах, спрямованих на розширення співпраці з ВМФ Туреччини. Під час перебування судна в Констанці на борт крейсера піднявся міністр оборони США Чак Гейґел.

Читайте такожРакетний крейсер ВМС США Vella Gulf прибув до болгарського порту

«Наприкінці травня корабель-розвідник ВМС Франції Dupuy de Lome покинув акваторію Чорного моря. Таким чином, зараз в Чорному морі залишається один корабель НАТО: французький фрегат Surcouf», - зазначає російське інформагентство.

Джерело в Міноборони Росії заявило, що за планом, 15 червня в Чорне море зайде третє судно країни-учасниці НАТО - розвідувальний корабель ВМС Італії «Елеттра».

У російському військовому відомстві нагадали, що згідно з конвенцією Монтре, військові кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня. Загальний тоннаж військових суден нечорноморських держав у Чорному морі не повинен перевищувати 30 тисяч тонн.

«Раніше цього року Конвенцію порушив американський фрегат USS Taylor, перевищивши на 11 діб ліміт перебування в Чорному морі», - зауважили в Міноборони Росії.

Російські експерти сприймають перебування кораблів НАТО в Чорному морі як «гру на нервах» і називають «продовженням агресивної тиску на Росію».