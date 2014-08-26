Президент України Петро Порошенко прибув до Мінська на зустріч високого рівня у форматі «Україна – ЄС - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан).

Про це повідомляє Адміністрація президента в Twitter.

«Щойно (Порошенко) прибув до Мінська на зустріч у форматі «ЄС – Україна - «Євразійська трійка», - йдеться в повідомленні.

Президент України прибув до Мінська на зустріч високого рівня у форматі "ЄС-Україна-"Євразійська трійка" — APU (@APUkraine) 26 августа 2014

​Як повідомляв УНІАН, в ході цієї зустрічі в Мінську заплановано обговорення питань, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, енергетичної безпеки та стабілізації ситуації на Донбасі.

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Україна, Росія, Білорусь і Казахстан будуть представлені на рівні президентів. Також у зустрічі візьмуть участь високий представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, віце-президент Єврокомісії - комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і комісар з питань торгівлі Карл де Гухт.

Порошенко заявляв, що на зустрічі в Мінську має намір домовлятися про мир, оскільки «весь світ втомився від війни».