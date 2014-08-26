Порошенко вилетів до Мінська на зустріч із Путіним та ЄС
Про це повідомляє Адміністрація президента у Twitter.
Президент України Петро Порошенко вилетів у Мінськ на зустріч високого рівня у форматі Україна – Євросоюз - «Євразійська трійка».
Про це повідомляє Адміністрація президента у Twitter.
«Президент України вилетів до Мінська на зустріч високого рівня у форматі «ЄС - Україна – «Євразійська трійка», - йдеться в повідомленні.
Президент України вилетів до Мінська на зустріч високого рівня у форматі "ЄС - Україна - "Євразійська трійка"
— APU (@APUkraine) 26 августа 2014
Як повідомляв УНІАН, на зустрічі у Мінську заплановано обговорення питань, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, енергетичної безпеки та стабілізації ситуації на Донбасі.
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Україна, Росія, Білорусь і Казахстан будуть представлені на рівні президентів. Також у зустрічі візьмуть участь високий представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, віце-президент Єврокомісії - комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і комісар з питань торгівлі Карл де Гухт.
Раніше Порошенко заявляв, що на зустрічі в Мінську має намір домовлятися про мир, оскільки «весь світ втомився від війни».