Заступник глави АП: ми очікуємо, що до парламенту прийде нове покоління

Розпуск президентом України Петром Порошенком Верховної Ради повинен стати каталізатором проведення реформ в Україні завдяки істотному оновленню складу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

"Я сподіваюся, що це буде каталізатором реформ, тому що ми очікуємо новий склад парламенту. Нам дуже потрібен парламент, який розумітиме, навіщо ми реформуємо країну, і не відстоюватиме особистих інтересів", - сказав Шимків.

Читайте такожПорошенко подасть у ВР законопроект про створення антикорупційного бюро до кінця тижня

"Ми очікуємо, що до парламенту прийде нове покоління", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня президент Порошенко у зверненні до народу України заявив про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення дострокових виборів до парламенту на 26 жовтня 2014 року.